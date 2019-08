Roma, torna di moda Kalinic per l’attacco. E su Schick…

Dopo i rumors della scorsa settimana, il nome di Nikola Kalinic torna nuovamente in orbita Roma. L’attaccante croato è in uscita dall’Atletico Madrid, su di lui ci sono diversi club, ora il club giallorosso ci ripensa, a maggior ragione se dovesse concretizzarsi la cessione di Schick, che ha richieste in Bundesliga (su tutte il Borussia Dortmund). E le prossime saranno le ore del trasferimento di Defrel alla Samp.

Foto: Fanatik