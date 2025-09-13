Roma-Torino, i convocati di Gasperini
13/09/2025 | 19:02:36
In vista della prossima gara di campionato della Roma contro il Torino, sono state rese note le scelte di Gian Piero Gasperini. Di seguito i convocati:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
Foto: Instagram Roma