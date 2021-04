Roma, tifosi in delirio fuori Trigoria. Cori e bandiere per caricare la squadra

Lo avevano annunciato ieri con degli striscioni fuori Trigoria e sempre fuori il centro sportivo della Roma i tifosi giallorossi si sono radunati per caricare la squadra in partenza per Manchester. I sostenitori hanno aspettato l’uscita del pullmann per cantare dei cori e dare spettacolo. Domani per la Roma è una partita storica essendo in semifinale di Europa League contro una big europea contro il Manchester United.

Foto: Twitter Roma