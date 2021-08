La Roma e Abraham: Tiago Pinto atteso a Londra nelle prossime ore

Abraham è sul punto di lasciare il Chelsea. Per il momento è concentrato sulla finale di Supercoppa europea in programma stasera alle 21 contro il Villarreal, ma nelle prossime ore dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Nel frattempo la fonte inglese The Athletic ha riportato la notizia dell’imminente arrivo di Tiago Pinto, direttore generale della Roma, a Londra per provare a sbloccare la trattativa. Per la verità l’affare tra i due club, tra Roma e Chelsea, è già stato completato e i Blues hanno accettato l’offerta giallorossa. Il problema è che Abraham ancora non ha sciolto le riserve, lui vorrebbe l’Arsenal, ma la Roma insiste. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, nel frattempo Tiago Pinto è pronto a volare in Inghilterra per provare a forzare la situazione. La Roma non aspetterà per troppi giorni, avendo tra l’altro liberato Dzeko per l’Inter, spera che Abraham dica sì, ma in caso contrario virerebbe su altri obiettivi.

Foto: Instagram Abraham