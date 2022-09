Brutta notizia per la Roma: brutto infortunio per Rick Karsdorp. Il laterale olandese ha rimediato una lesione al menisco interno. Ecco il report ufficiale: “L’AS Roma comunicato che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma districo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchi sinistro”.

Foto: Karsdorp Twitter