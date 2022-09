La Roma cade in casa contro l’Atalanta, decisiva la rete di Scalvini. Stando quanto riferito da Dazn, non ci saranno ulteriori dichiarazioni provenienti dai giallorossi: i giocatori non parleranno ai microfoni di DAZN nè in mixed zone, stando a quanto rivelato proprio dall’emittente.

