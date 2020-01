Roma su Barisic dei Rangers, Gerrard conferma: “È vero, lo vogliono da tanto tempo”

La Roma guarda in casa Rangers. Il club giallorosso ha puntato il mirino su Borna Barisic, laterale mancino che in questa stagione ha collezionato finora 27 presenze con due gol e ben tredici assist con la maglia del club scozzese. La conferma dell’interesse della Roma arriva da Steven Gerrard, allenatore del club di Glasgow, intervistato dal Daily Record: “È vero, c’è un interessamento per Barisic da parte dei giallorossi e anche da molto tempo ormai”, le sue parole. Un nome da tenere in considerazione per la Roma, a maggior ragione in caso di partenza di Spinazzola (qui le ultime).

Foto: Twitter ufficiale Rangers