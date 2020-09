Roma, storia di uno strafalcione dietro l’altro

Non riconosciamo la Roma, sinceramente ci saremmo molto di più dall’insediamento di Friedkin. Non discutiamo che possano arrivare tempi migliori, anzi sicuramente arriveranno per lo spessore della proprietà, ma le prime settimane sono state catastrofiche. Mai abbiamo visto un club passato di mano andare sul mercato senza un direttore sportivo, con tutto il rispetto per De Sanctis che dovrebbe farsi le ossa e che non può agire in prima persona con risultati confortanti. Nessun direttore sportivo, navigazione a vista. La vicenda Dzeko è stata imbarazzante, non schierarlo a Verona perché l’idea era quello di darlo alla Juve e poi sappiamo com’è finita. Non avere un altro attaccante in assenza di Dzeko errore ancora più grave. La vicenda Diawara e la sconfitta a tavolino è di un imbarazzo con pochissimi precedenti. Potremmo continuare ma non aggiungiamo altro: basta e avanza questo, la Roma deve tornare a essere la Roma. E’ già tardi.

Foto: twitter Roma