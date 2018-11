Roma, stoccata social: “Juve Store? Finalmente una cosa da non vedere nella Capitale”

Stoccata via social della Roma alla Juve. “Siete a Roma? Non dimenticate di fare visita al nuovo Juventus Store di Via Nazionale 55”. Questo il tweet pubblicato quest’oggi dal club bianconero sul proprio account inglese. Prontamente è arrivata la risposta ironica della Roma: “Finalmente, ecco qualcosa di Roma che proprio non c’è bisogno che vediate”. Di seguito lo scambio di tweet:

Finally, something in Rome you really DON’T need to see https://t.co/gDUSOjbkQR — AS Roma English (@ASRomaEN) November 29, 2018

Foto: Twitter Juve