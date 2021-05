La stagione di Pau Lopez è terminata nella notte di Manchester, all’Old Trafford, quando il portiere spagnolo è stato costretto a uscire nel corso del primo tempo a causa di un problema ad una spalla. Il consulto in Svizzera di oggi ha infatti dimostrato l’esigenza di un intervento alla spalla sinistra per l’estremo difensore della Roma, che verrà operato in settimana.

Foto: Twitter personale