Come anticipato ieri dall’Olanda, la Roma è sul terzino sinistro Salah-Eddine. Negli ultimi minuti il club giallorosso ha accelerato e sta per chiudere, sarebbe il secondo colpo dopo Nelsson. Il giovane olandese, in questa stagione, ha collezionato tra Europa League e campionato 2 gol e 2 assist in 26 presenze.

FOTO: Instagram Salah-Eddine