Roma, Spinazzola non basta: col Wolfsberger finisce 1-1

Si è concluso pochi istanti fa, sul risultato di 1-1, il secondo incontro della fase a gironi di Europa League tra Wolfsberger e Roma. Apre le marcature Spinazzola, in maniera anche piuttosto fortunosa, di testa sugli sviluppi di un corner al 27′. Nella ripresa, però, giunge il pareggio Liendl. Diverse occasioni nel finale per Zaniolo e Kalinic, ma la formazione di Fonseca porta a casa solo un punto e resta in testa al girone J a quota 4 proprio in compagnia degli austriaci.

Foto: Roma Twitter