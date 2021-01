Roma, Spinazzola in gruppo. Possibile ritorno contro l’Inter

Buone notizie da Trigoria in casa Roma. Il laterale italiano, fuori da 1 mese per una lesione al flessore, è sulla via del rientro. Nell’odierna sessione di allenamento Leonardo Spinazzola ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Notizie positive quindi per Paulo Fonseca, che ritrova uno dei pilastri della sua squadra all’alba dell’importantissima sfida di domenica.

Ancora a parte invece Calafiori, Pedro, Fazio, Zaniolo e Pastore.

Foto: Twitter Roma