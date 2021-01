Roma-Spezia 1-1 all’intervallo. Piccoli risponde a Borja Mayoral

Roma e Spezia sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale di Borja Mayoral, abile a spingere in porta un cross basso di Pellegrini, ha risposto Piccoli che ha ribadito in gol una goffa respinta di Pau Lopez che accomoda il pallone sui piedi dello spezzino. Roma vivace ma che non riesce a concretizzare. Sul finire del primo tempo ci prova Pellegrini da fuori area ma Provedel salva in angolo.

Foto: twitter Roma