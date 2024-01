Roma, sovraccarico agli adduttori per Huijsen. Da valutare per il campionato

Dean Huijsen è indisponibile in casa Roma per l’amichevole a Riyad contro l’Al Shabab. Il difensore centrale olandese, come rende noto il club, soffre di un sovraccarico agli adduttori. A Riad assenti anche Dybala, Mancini, Sanches e Spinazzola.

Il giocatore sarà valutato nelle prossime ore.