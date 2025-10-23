Roma sotto 2-0 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen al 45′
23/10/2025 | 21:50:44
Concluso il primo tempo allo Stadio Olimpico. La Roma è clamorosamente sotto 2-0 contro il Viktoria Plzen. Primo tempo da dimenticare per la compagine di Gasperini.
In 2 minuti tracollo giallorosso. Al 20′ Adu porta in vantaggio il Viktoria Plzen. Grande azione personale del ghanese, in grado di sverniciare in velocità il giovane Ziolkowski e andare a realizzare l’1-0 a tu per tu con Svilar. Al 22′ il raddoppio ospite, Cheick Souaré con un mancino velenoso beffa Svilar dalla distanza, è 2-0 per il Viktoria Plzen dopo 22 minuti.
Foto: sito Roma