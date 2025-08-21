Roma, sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro per Bailey
21/08/2025 | 11:10:12
In casa Roma c’è l’annuncio delle condizioni del giocatore Leon Bailey, infortunatosi ieri. Si tratta di una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.
La nota: “Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”.
Foto: sito Roma
Foto: sito Roma