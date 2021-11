Roma, Smalling vola a Londra per un consulto specialistico

Chris Smalling è volato a Londra per un consulto con uno specialista di fiducia per fare luce sul suo infortunio. Il difensore inglese della Roma, è fermo ormai da un mese, dal 5 ottobre, quando subì la seconda lesione stagionale a un flessore e finora ha saltato 7 partite di campionato su 11, giocando titolare solo contro l’Empoli quando poi si è di nuovo fermato.

La società ha inviato il dottor Manara ad accompagnarlo in Inghilterra e in tutti c’è voglia di chiarire quando l’inglese potrà tornare in campo fisicamente integro.

L’esperienza alla Roma per Smalling è stata piena di intoppi e infortuni che non gli hanno mai permesso di essere al 100% e avere continuità.