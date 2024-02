Roma, Smalling lavora con il gruppo. Si rivede Spinazzola

Chris Smalling vede sempre di più il rientro in campo dopo i fastidiosi problemi fisici che lo tengono fuori dall’inizio di settembre. A due giorni dalla vittoria contro il Cagliari, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Con la squadra ha lavorato anche il difensore inglese, che – come annunciato da De Rossi – potrebbe tornare tra i convocati già per la gara contro l’Inter. Ma non finiscono qui le buone notizie per De Rossi. elle foto dell’allenamento pubblicate dalla Roma si vede anche Spinazzola, che ha quindi svolto almeno una parte di allenamento con i compagni.

Foto: Instagram Roma