Buone notizie per Jose Mourinho, nell’allenamento odierno Chris Smalling, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy si sono allenati col resto del gruppo per la prima volta dopo i propri infortuni. Recuperi fondamentali per l’allenatore portoghese che potrà contare sui tre per la sfida di ritorno di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Roma