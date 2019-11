Roma, sliding doors in infermeria: Fonseca sorride a metà, ritrovando opzioni per il centrocampo

Un sorriso, anche se parziale, visti gli stop in Nazionale di Spinazzola e Mancini. Paulo Fonseca ieri ha ritrovato due pedine fondamentali che, alla ripresa, potranno tornare finalmente a disposizione. Si sono rivisti in gruppo, a Trigoria, Henrik Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, facendo ipotizzare una loro presenza già contro il Brescia.

Apparentemente finita, dunque, un’emergenza totale che ha costretto l’ex tecnico dello Shakhtar a trovare soluzioni sperimentali, come quella di schierare Mancini a centrocampo. Certo, la difficoltà prosegue, visto il nuovo ko dell’ex Atalanta o dello stesso Spinazzola, ma almeno in mediana si riscopre la possibilità di scelta per Fonseca.

Foto: Roma Twitter