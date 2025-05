Roma, si ferma Pellegrini: problema muscolare

08/05/2025 | 17:02:05

Il centrocampista giallorosso ha interrotto l’allenamento anzitempo a causa di un problema muscolare: le sue condizioni in vista di Atalanta-Roma. La formazione capitolina scenderà in campo lunedì sera contro l’Atalanta, in un match fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Condizioni da monitorare, domani gli esami.

Foto: Instagram roma