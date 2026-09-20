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Roma, si ferma Malen: salta gli impegni con l’Olanda per un problema fisico

20/09/2026 | 22:43:24

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Si ferma Malen nella Roma, l’attaccante salta gli impegni con l’Olanda. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è stata la Nazionale olandese, che inizialmente lo aveva convocato per le partite di Nations League in programma nelle prossime due settimane. Un problema fisico terrà ai box l’ex Aston Villa, che verrà rimpiazzato da Guus Til. Da capire dunque l’entità dell’infortunio.
foto x roma