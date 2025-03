Roma, si ferma Dybala: la sua partita dura appena 12 minuti

Brutte notizie per Claudio Ranieri: si ferma Paulo Dybala. Entrato al 64′ al posto di Soulé, La Joya è dovuta uscire poco dopo, al 76′. Ma era a terra da un paio di minuti. Per Dybala si tratta probabilmente di un problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, accusato mentre faceva un colpo di tacco. Niente da fare e cambio obbligato, l’argentino è uscito per infortunio. Condizioni da monitorare nelle prossime ore, anche per la nazionale.

Foto: Instagram Roma