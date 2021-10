Roma, si ferma ancora Smalling: lesione al flessore. Tre settimane di stop

Nuovo infortunio per Chris Smalling. Il centrale inglese della Roma non sarà a disposizione di José Mourinho almeno per le prossime tre settimane. Il difensore inglese ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra ed è costretto a fermarsi: certa la sua assenza per le prossime tre gare contro Juventus, Bodo/Glimt e Napoli, da valutare poi per le successive gare. Per quando riguarda Nicolò Zaniolo, alle prese con un fastidio al flessore, oggi lavoro individuale.