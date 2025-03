Roma, si ferma anche Saud

Arriva un’altra brutta notizia per Ranieri e la Roma. Nel corso della partita dell’Arabia contro la Cina, si è fermato Saud Abdulhamid. La Federcalcio dell’Arabia Saudita ha comunicato che l’esterno giallorosso non sarà disponibile per il prossimo impegno della Nazionale: “Una risonanza magnetica condotta su Saud Abdulhamid in seguito all’infortunio riportato nell’ultima partita contro la Cina ha rivelato una lesione al tendine del ginocchio. Sulla base del referto medico, l’allenatore Herve Renard ha deciso di escludere il giocatore dal ritiro dei Green Falcons a causa della sua necessità di un programma di trattamento”.

Foto: Instagram Roma