Roma, si avvicina la cessione di Coric: la foto della partenza per la Spagna

Da quando è arrivato alla Roma, il centrocampista croato Ante Coric non è riuscito a incidere in maniera particolare. Nella scorsa stagione il classe ’97 ha trovato solamente due spezzoni di gara e ora, dopo i cambiamenti avvenuti nella dirigenza giallorossa, la sua cessione è sempre più vicina. A testimoniarlo è lo stesso calciatore, che sul proprio account personale di Instagram ha pubblicato una foto in cui è all’aeroporto con la sua compagna. Il croato è salito sull’aereo delle 14:20 diretto a Malaga, per poi trasferirsi nella vicina Almeria nel tentativo di definire l’accordo per il proprio trasferimento nella penisola iberica.

Foto: Instagram personale Coric