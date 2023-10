Alle 21.00 scenderanno in campo Roma e Servette per la seconda giornata di fase a gironi di Europa League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bedia. All. Weiler

Foto: Instagram Roma