Roma, senti Under: “Non sono un top player, ma lavoro per diventarlo”

Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei turchi di Fanatik: “Oggi non penso di essere un top player, devo lavorare molto per diventarlo. Un giorno potrei essere una stella. Non sono bravo sulle palle alte, sono un po’ codardo. Devo migliorare ancora sotto molti aspetti”, ha confessato Under.

Foto: Twitter ufficiale Roma