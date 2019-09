Roma, senti Spinazzola: “Ci aspetta un mese fondamentale, poi capiremo il nostro futuro”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha rilasciato un’intervista al “Match Program” del club giallorosso in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: “Questo sarà un mese importante e ci saranno sette gare da giocare. Sarà un mese che ci dirà cosa potremo fare in futuro, durante la stagione, e se partiremo bene potremo avere una grande spinta. Sarà fondamentale per tutte le competizioni. Se otterremo dei buoni risultati in Europa League saremo già al 50% del girone”.

Foto: pagina Facebook Roma