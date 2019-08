Roma, senti Perotti: “I rinnovi ci hanno fatto bene. Dzeko? Non sarebbe stato facile…”

Dopo la vittoria per 3-1 in amichevole contro l’Arezzo, Diego Perotti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Roma TV: “E’ stato un bel test. I primi minuti non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto con il Real Madrid, ma piano piano abbiamo trovato gioco e la vittoria. Abbiamo affrontato squadre forti e siamo soddisfatti. Manca un po’ di fisico, a volte le gambe non vanno come uno vorrebbe, ma penso che arriviamo al meglio a questo inizio di stagione. Contro il Genoa non sarà facile. Quanto hanno fatto bene i rinnovi allo spogliatoio? Tanto, sono tre giocatori importanti. Non sarebbe stato facile sostituire Dzeko, la Roma ha fatto benissimo”.

Foto: Twitter ufficiale Roma