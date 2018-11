Roma, senti Monchi: “Il progetto è vincente. Real? Favorito per la Champions. Su CR7…”

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato così a Marca in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid: “Siamo la capitale d’Italia, il progetto è vincente. A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato magnifico, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. Che partita mi aspetto domani? Totalmente diversa dal Bernabeu, dove non soffriremo tanto e dove la Roma sia la squadra dell’ultimo anno e mezzo in Champions nelle sue partite in casa. Una squadra che domina, con la mentalità vincente. Se continui a vedere il Real favorito in Champions? Il Real è sempre favorito in ogni competizione. E’ sempre così. Cristiano Ronaldo? E’ stato necessario un periodo di adattamento anche per lui. Ora stiamo vedendo il vero Ronaldo. Un giocatore determinante, è contento con la Juve. E’ lo stesso Cristiano, ma con una maglia diversa”.

Foto: Twitter ufficiale Roma