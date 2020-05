Roma, senti Mkhitaryan: “Sarebbe bello rimanere. Molti sottovalutano la Serie A, ma…”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista all’ambasciata amena: “Dal primo giorno che sono arrivato a Roma mi sono trovato bene con la città e la squadra. Tutto era fantastico. Ovviamente sarebbe bello restare qui. L’obiettivo principale è entrare in Champions League e vincere dei titoli” .

Sulle differenze tra la Serie A e gli altri campionati in cui ha militato: “Ha le sue particolarità, molti la sottovalutano, ma è affascinante come campionato. Fase non è come venti anni fa, ma sono felice che il campionato stia continuando a crescere e anche il mio prestito dell’anno scorso parla da sè. Sono felice di giocare in Italia. Avevo sentito che i tifosi qui erano ‘pazzi’, in senso buono. Ma non credevo che fossero realmente così. Sono molto soddisfatto di giocare con la Roma e dei suoi tifosi”.

Mkhitaryan parla anche del suo arrivo e del primo ricordo nella Capitale: “Mentre volavo da Londra a Roma lo steward mi chiese se avessi già firmato. Risposi che ancora non lo sapevo, poi una volta arrivato a Fiumicino c’erano tantissime persone e giornalisti. L’ufficio stampa della Roma mi spiegò che in Italia sono matti per il calcio e che era perfettamente normale. Questo fa capire la passione che c’è intorno alla squadra”.



Sul futuro: “Ho già vinto molto, ma quello è il passato. Voglio ottenere di più il prossimo anno perché poi quando smetterai tutti si chiederanno cosa hai fatto per la squadra. Quindi per me è importante lasciare un messaggio positivo vincendo qualcosa. A Roma ci sono grandi talenti e spero che potranno raggiungere i loro obiettivi”.

Foto: Roma Twitter