Roma, senti Mkhitaryan: “Arsenal? Con Fonseca mi trovo meglio. E sul futuro…”

Henrikh Mkhitaryan torna a parlare del suo futuro. Il centrocampista offensivo della Roma ha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Times: “La situazione non è facile perché l’unica cosa che possiamo fare è stare a casa aspettando che tutto si risolva. Passo la mia giornata con la mia famiglia e tenendomi in esercizio seguendo la tabella che mi è stata fornita dal club. Da quanto è emersa questa situazione ho preferito non uscire più anche per cercare di essere un esempio per gli altri. Futuro? Non so dire nulla al momento perché la stagione è ferma, non sappiamo quando torneremo a giocare e cosa accadrà quest’estate. Nel calcio tutto cambia rapidamente. Un giorno sei qui, l’altro sei lì. Non sai mai cosa potrà accadere. Rispetto a quello che mi chiede Fonseca, l’allenatore dell’Arsenal voleva un altro tipo di gioco. Con Paulo mi trovo meglio perché giochiamo un calcio più propositivo che rispecchia meglio le mie caratteristiche”, ha chiuso Mkhitaryan.

Foto: Twitter ufficiale Roma