Roma, senti Kolarov: “Rinnovo? Ne parleremo quando…”

Aleksandar Kolarov torna a parlare del possibile rinnovo con la Roma. Il terzino serbo, che ha ricevuto diverse proposte in estate, è in scadenza nel 2020. Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua nazionale, Kolarov si è soffermato anche sull’argomento: “Rinnovo con la Roma? Ne parleremo quando sarà il momento. Il Portogallo? Oltre a Ronaldo ci sono giocatori di grandissima qualità come Bernando Silva. Non possiamo limitarci a Ronaldo, tanti di loro sono una minaccia”, ha chiuso Kolarov.

Foto: Twitter ufficiale Roma