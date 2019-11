Roma, senti Fonseca: “Non esiste un caso Florenzi, è tutto sotto controllo”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell’Elite Coaches Forum, l’evento organizzato a Nyon dalla Uefa. L’allenatore giallorosso si è soffermato anche sulla situazione di Florenzi, sempre più ai margini del club capitolino: “Non esiste un caso Florenzi. E’ tutto sotto controllo. Le parole di Mancini? Sono opinioni. Anche per me è molto importante. Ho detto che in questo momento è un’opzione, ma non ci sono problemi. Il VAR? Abbiamo parlato molto ma è una situazione difficile. Non è un problema secondo me, dobbiamo trovare un modo per utilizzarlo al meglio”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma