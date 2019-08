Roma, senti Dzeko: “Florenzi mi ha offerto la fascia per farmi rimanere, ma…”

Dopo un lungo tira e molla con l’Inter, Edin Dzeko alla fine ha prolungato il proprio contratto con la Roma. In seguito al rinnovo, la società giallorossa ha intervistato l’attaccante bosniaco tramite Roma TV e ha chiesto al giocatore quali fossero le sensazioni dopo la scelta. Dzeko, di tutta risposta, ha svelato un retroscena riguardo la fascia di capitano offertagli da Florenzi in caso di permanenza. Queste le sue parole: “Non è la prima volta che dico che qui mi sento a casa, ma io mi sento così, la mia famiglia si sente così, soprattutto mia moglie, soprattutto i figli che sono nati qui a Roma. Ultimamente, quando siamo stati in vacanza, mia figlia Una diceva «andiamo a casa a Roma». Sono contento quando vedo che altri sono contenti che io sia rimasto qui con i miei compagni di squadra. Non li voglio chiamare solo così, ma amici, fratelli. Sono stati sempre lì a mettermi pressione, «tu non vai da nessuna parte, resti qui». Ho un bellissimo rapporto con tutti, Pellegrini e Florenzi mi dicevano ogni giorno «alla fine tu rimani qui», «se firmi ti do la fascia». Florenzi dopo la firma mi ha detto «è tua», ma io gli ho risposto «sei tu il nostro capitano»“.

Foto: twitter ufficiale Roma