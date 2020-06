Roma, senti DaGrosa: “Abbiamo esaminato il club, ma Pallotta ha molte opzioni”

Joseph DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux, è intervenuto a offthepitch.com, soffermandosi sul possibile acquisto della Roma: “Posso confermare che la Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera preliminare. Penso che il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dalla stampa italiana: sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni, siamo solo una delle tante che sta prendendo in considerazione”.

Foto: Twitter ufficiale Roma