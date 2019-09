Roma, senti Coric: “Meglio Almeria, non so perché in Italia non mi facevano giocare”

Ante Coric ha salutato la Roma per ripartire dall’Almeria. Il giovane centrocampista croato ha vissuto una stagione certamente non positiva in giallorosso, durante la quale ha giocato appena 46 minuti di gioco in tre diversi spezzoni di gara. Lo stesso Coric, intervenuto al Corriere dello Sport ha affermato: “Non conosco i motivi per cui non mi facevano giocare a Roma. Adesso per me l’Almeria è una buona opportunità, la città poi è molto bella, meglio di Roma. Speriamo di salire subito in Liga, ma sappiamo che la Segunda Divisiòn sarà molto competitiva. Darò il meglio di me come numero 10 e apprezzo il paragone con Modric“.

Foto: sito ufficiale Almeria