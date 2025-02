Roma, scampato pericolo: per Dybala solo una forte contusione

All’indomani del nervoso 1-1 col Porto, la Roma deve fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala, che si è visto costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco nella serata di Europa League. Per fortuna nulla di grave per l’attaccante argentino, coinvolto in uno scontro con Varela che ha portato il ginocchio a gonfiarsi dopo la partita. Solo una contusione, dunque, che potrebbe comunque costringere l’ex Juve a saltare la sfida col Parma.

Foto: Instagram Dybala