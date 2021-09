Roma-Sassuolo è 1-0 all’intervallo: gol annullato a Berardi, poi segna Cristante

All’Olimpico va in scena il posticipo della domenica sera della 3a giornata di Serie A 2021-22, ad affrontarsi sono Roma e Sassuolo.

E’ la squadra di Mourinho a tenere il pallino del gioco in mano all’inizio, ma il primo squillo vero e proprio è neroverde ed è firmato Berardi: Rui Patricio risponde presente.

Al 27′ l’esterno Campione d’Europa porta il Sassuolo in vantaggio sull’assist di Raspadori, ma con l’aiuto del VAR viene annullata la rete per fuorigioco del giovane attaccante.

Passano dieci minuti ed è la Roma a passare con Bryan Cristante: calcio di punizione di Pellegrini geniale che pesca il compagno di reparto in area con un rasoterra inaspettato e Consigli viene battuto con il mancino.

Le due squadre vanno al riposo con i giallorossi in vantaggio: decide il gol di Cristante.

Foto: Twitter Roma