Roma, risentimento muscolare per Hermoso. Fastidio al flessore per Celik

18/01/2026 | 22:10:46

Secondo Vocegiallorossa, Mario Hermoso ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Torino, lasciando il posto a Ghilardi. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni attraverso controlli specifici, che chiariranno l’entità del problema. Problema muscolare per Zeki Çelik, costretto a fermarsi a causa di un fastidio al flessore. L’esterno giallorosso sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore per stabilire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Foto: Instagram Hermoso