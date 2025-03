Roma, rifinitura in vista dell’Athletic: Dybala regolarmente in gruppo

La Roma si è allenata oggi per preparare al meglio la partita di giovedì contro l’Athletic Club, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Come riportato da VoceGiallorossa.it, era ovviamente assente l’infortunato Zeki Celik, mentre è rientrato in gruppo Paulo Dybala. La Joya ha vinto la partitella finale della seduta insieme a Baldanzi, Mancini, El Shaarawy, Gourna-Douath, Svilar, Rensch e Pisilli.

Foto: Instagram Roma