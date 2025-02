Rifinitura a Trigoria per la Roma di Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro il Porto in Europa League. Tutti a disposizione del tecnico giallorosso a eccezione di Devyne Rensch, che si è fermato durante la partita di domenica scorsa a Venezia. Per il resto nessun assente dunque, con Buba Sangaré che dopo aver parlato con Ranieri si è spostato su un altro campo per lavorare singolarmente.

Foto: instagram Roma