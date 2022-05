Roma, revocato oggi il blocco dei trasporti: il comunicato dell’Atac

Questa sera alle 21 andrà in scena la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord e l’Atac in queste ultime ore per evitare problemi di ordine pubblico, aveva imposto il blocco dei trasporti dei propri mezzi. L’agenzia del trasporto però a poche ore dalla partita di coppa, ha revocato questo blocco e il servizio ripartirà regolarmente dalle 23.30. L’Atac a riguardo pubblica un comunicato: “Roma-Feyenoord – su richiesta di Roma Capitale il comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza ha disposto modifiche al piano trasporti: -servizio diurno e notturno bus e tram Atac e RomaTpl: REGOLARE -metro: linee tutte attive/ultime corse ore 23.30″

Foto: Twitter Uefa