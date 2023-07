Roma, respinto il ricorso contro le 4 giornate di squalifica a Mourinho

La Uefa ha respinto il ricorso della Roma in merito alle 4 giornate comminate a Josè Mourinho per il post partita rovente della finale di Budapest col Siviglia. Il tecnico portoghese dovrà saltare più di metà girone in Europa League oltre alle prime due gare di Serie A contro Salernitana e Verona. La decisione da parte dell’organo calcistico era stata presa dopo la finale di Europa League contro il Siviglia, quando Mourinho aveva attaccato e insultato l’arbitro Taylor.

Foto: twitter Roma