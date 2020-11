Nulla da fare, resta il 3-0 a tavolino in favore dell’Hellas Verona. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma dopo la gara disputata lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Verona. Resta dunque l’amaro in bocca per il club giallorosso che in quella giornata schierarono un calciatore non iscritto nella lista.

Foto: Roma twitter