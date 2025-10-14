Roma, recuperati Wesley e Angelino. Bailey in forse
14/10/2025 | 10:50:20
Oggi la Roma si ritroverà a Trigoria in vista della sfida contro l’Inter. In giornata torneranno ad allenarsi in gruppo Wesley e Angeliño, entrambi pienamente recuperati. Per Bailey, invece, sono previsti dei controlli in mattinata: in caso di via libera da parte dello staff medico, anche il giamaicano prenderà parte alla seduta insieme al resto del gruppo rimasto a disposizione durante la sosta per le nazionali.
Foto: sito Roma