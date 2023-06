Roma, quattro giallorossi nel Team of the season dell’Europa League

Il percorso europeo della Roma si è concluso senza lieto fine. La finale di Europa League ha incoronato il Siviglia. Magra conosolazione, il riconoscimento da parte della Uefa che ha inserito quattro calciatori giallorossi nel Team of the season della competizione. Paulo Dybala nel tridente d’attacco, Lorenzo Pellegrini e Nemanja Matic sulla mediana, Chris Smalling in difesa.

Questo l’11 completo annunciato dal sito ufficiale dell’Europa League: Bounou; Acuna, Smalling, Tah, Navas; Pellegrini, Matic, Rakitic; Rashford, Boniface, Dybala.

Foto: Roma Instagram