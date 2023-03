Roma, protesta dei tifosi per la squalifica di Mourinho: pañolada e striscioni per lo Special One

Prima del fischio d’inizio di Roma-Sassuolo, i tifosi giallorossi presenti in uno stadio Olimpico (tutto esaurito) hanno fatto una pañolada di protesta, sventolando i fazzoletti bianchi in gesto di solidarietà e supporto nei confronti di José Mourinho. Una protesta pacifica dei tifosi per le 2 giornate che dovrà scontare l’allenatore portoghese. Ma non solo. Diversi li striscioni a favore dell’allenatore portoghese. “Con Mourinho a difesa della Roma”, “Più colpite, più combatteremo… In campo 11 Mourinho”, “Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho”.